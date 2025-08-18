‘कठिन दौर बीता, अब आगे बढ़ना चाहते हैं’: जयशंकर की वांग यी से मुलाकात में बड़ा बयान

India-China Relations: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत-चीन संबंधों को नई दिशा देने की बात कही। गलवान घाटी में 2020 के हिंसक टकराव के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण दौर से गुजरने के बाद, जयशंकर ने ‘पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और हित’ पर आधारित रिश्तों की वकालत की। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर डी-एस्केलेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। यह मुलाकात वांग यी के दो दिवसीय भारत दौरे के पहले दिन हुई, जिसमें मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल के साथ सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता होगी।