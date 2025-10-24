गुजरात में डोली धरती, राजकोट में 3.4 तीव्रता का आया भूकंप, लोगों में दहशत

Earthquake in Rajkot: गुजरात में एक बार फिर भूकंप से धरती डोली है। राजकोट में शुक्रवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सौराष्ट के विभिन्न इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और दहशत का माहौल बन गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भारत से पहले अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।