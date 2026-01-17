17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कच्छ में भूकंप से कांपी धरती, लोगों की उड़ी नींद और डरकर भागे घरों से बाहर

Kachchh Earthquake: गुजरात के कच्छ में आज भूकंप की वजह से धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Tanay Mishra

Jan 17, 2026

Earthquake in Kachchh

Earthquake in Kachchh (Representational Photo)

भूकंप (Earthquake) के बढ़ते मामले एक गंभीर समस्या है और इनमें किसी तरह की गिरावट नहीं हो रही है। दुनियाभर में हर दिन अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के कई मामले आते हैं। भारत (India) भी भूकंप से अछूता नहीं है और यहाँ भी समय-समय पर भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं। आज, शनिवार, 17 जनवरी को गुजरात (Gujarat) राज्य के कच्छ (Kachchh) जिले में भूकंप आया। भूकंप आधी रात के बाद 1 बजकर 22 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप की गहराई 12 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।

लोगों की उड़ी नींद और डरकर भागे घरों से बाहर

जिस समय भूकंप आया, उस समय लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे। अचानक आए इस भूकंप से उनकी नींद खुल गई। लोग भूकंप के डर से अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए। भूकंप का झटका कच्छ के आसपास के कुछ इलाकों में भी महसूस हुआ।

कितना हुआ नुकसान?

गुजरात के कच्छ में आए भूकंप से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की भी जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के ही कच्छ-भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी वजह से तबाही मच गई थी। भूकंप के बाद 107 आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए थे। 20,023 लोग इस भूकंप की वजह से मारे गए थे और करीब 1,66,951 लोग घायल हो गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Jan 2026 10:56 am

Published on:

17 Jan 2026 10:52 am

Hindi News / National News / कच्छ में भूकंप से कांपी धरती, लोगों की उड़ी नींद और डरकर भागे घरों से बाहर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.