कच्छ में भूकंप से कांपी धरती, लोगों की उड़ी नींद और डरकर भागे घरों से बाहर

Earthquake in Kachchh (Representational Photo)
भूकंप (Earthquake) के बढ़ते मामले एक गंभीर समस्या है और इनमें किसी तरह की गिरावट नहीं हो रही है। दुनियाभर में हर दिन अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के कई मामले आते हैं। भारत (India) भी भूकंप से अछूता नहीं है और यहाँ भी समय-समय पर भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं। आज, शनिवार, 17 जनवरी को गुजरात (Gujarat) राज्य के कच्छ (Kachchh) जिले में भूकंप आया। भूकंप आधी रात के बाद 1 बजकर 22 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप की गहराई 12 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।
जिस समय भूकंप आया, उस समय लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे। अचानक आए इस भूकंप से उनकी नींद खुल गई। लोग भूकंप के डर से अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए। भूकंप का झटका कच्छ के आसपास के कुछ इलाकों में भी महसूस हुआ।
गुजरात के कच्छ में आए भूकंप से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की भी जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के ही कच्छ-भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी वजह से तबाही मच गई थी। भूकंप के बाद 107 आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए थे। 20,023 लोग इस भूकंप की वजह से मारे गए थे और करीब 1,66,951 लोग घायल हो गए थे।
