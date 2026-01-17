कच्छ में भूकंप से कांपी धरती, लोगों की उड़ी नींद और डरकर भागे घरों से बाहर

भूकंप (Earthquake) के बढ़ते मामले एक गंभीर समस्या है और इनमें किसी तरह की गिरावट नहीं हो रही है। दुनियाभर में हर दिन अलग-अलग हिस्सों में भूकंप के कई मामले आते हैं। भारत (India) भी भूकंप से अछूता नहीं है और यहाँ भी समय-समय पर भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं। आज, शनिवार, 17 जनवरी को गुजरात (Gujarat) राज्य के कच्छ (Kachchh) जिले में भूकंप आया। भूकंप आधी रात के बाद 1 बजकर 22 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप की गहराई 12 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।