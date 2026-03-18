साइबर ठगों के निशाने पर अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश

रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चिंता डिजिटल अरेस्ट को लेकर जताई गई है। इसमें अपराधी पुलिस या जांच एजेंसी का फर्जी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलते हैं। इसके अलावा अब जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके 'डीपफेक' वीडियो और नकली प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं, जिन्हें पहचानना आम यूज़र के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। भारत में होने वाले साइबर अपराधों के तार म्यांमार (Myanmar), कंबोडिया (Cambodia) और लाओस (Laos) जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होने के कारण भारतीय जांच एजेंसियों के लिए इन अपराधियों को पकडऩा बड़ी चुनौती है।