भूकंप से डोली धरती, लेह लद्दाख में 5.7 तीव्रता के झटके हुए महसूस

सोमवार को भारत के उत्तरी हिस्सों में भूकंपीय गतिविधि देखने को मिली। पहले दिल्ली और हरियाणा में और अब लद्दाख के लेह इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार लेह में आए भूंकप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 मापी गई है, जो मध्यम से तेज श्रेणी में आता है। यह भूकंप के झटके सोमवार सुबह 11:51 बजे महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 171 किलोमीटर गहराई में स्थित था। शुरुआती जानकारी में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या बड़ी क्षति की पुष्टि नहीं हुई है।