हरियाणा और दिल्ली में कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

सोनीपत में महसूस हुए भूकंप के झटके (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा और दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार सुबह 8:44 बजे के करीब भूकंप के झटके आए थे। इस भूकंप का केंद्र नॉर्थ दिल्ली में था और हरियाणा के सोनीपत तक इसके झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक, जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र था और इसकी तीव्रता 2.8 थी। इन झटकों के चलते घरों में मौजूद खिड़की, दरवाजे और अन्य सामान जोर से हिलने लगे थे। इससे डरकर लोग घरों से बाहर भाग आए।
भूकंप की तीव्रता हल्की से मध्यम तीव्रता की बताई जा रही है। इसके चलते हुए किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। लेकिन चूंकि दिल्ली-एनसीआर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है इसलिए इस तरह भूकंप के झटके आने पर कंपन महसूस होता है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इस भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया है कि यह एक निम्न दर्जे का भूकंप था। इसलिए इसके चलते किसी नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है।
लाई सिस्मिक जोन IV में स्थित होने के चलते दिल्ली में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते है। आज सुबह आए भूकंप के झटके हरियाणा के सोनीपत के साथ-साथ रोहतक और झज्जर समेत आसपास के कुछ अन्य इलाकों में भी महसूस किए गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही के महीनों में आए झटकों के मुकाबले आज सुबह महसूस किए गए झटके काफी तेज थे।
पिछले साल 17 फरवरी को भी राजधानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी। इसका केंद्र धौला कुआं के पास बताया गया था। 16 अप्रैल को अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके भी दिल्ली तक महसूस हुए थे। इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई थी। इसके अलावा 10 जुलाई को भी हरियाणा के झज्जर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की कंपन दिल्ली तक महसूस की गई थी।
