हरियाणा और दिल्ली में कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

हरियाणा और दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार सुबह 8:44 बजे के करीब भूकंप के झटके आए थे। इस भूकंप का केंद्र नॉर्थ दिल्ली में था और हरियाणा के सोनीपत तक इसके झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक, जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र था और इसकी तीव्रता 2.8 थी। इन झटकों के चलते घरों में मौजूद खिड़की, दरवाजे और अन्य सामान जोर से हिलने लगे थे। इससे डरकर लोग घरों से बाहर भाग आए।