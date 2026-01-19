19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हरियाणा और दिल्ली में कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह 8:44 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 19, 2026

Earthquake

सोनीपत में महसूस हुए भूकंप के झटके (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा और दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार सुबह 8:44 बजे के करीब भूकंप के झटके आए थे। इस भूकंप का केंद्र नॉर्थ दिल्ली में था और हरियाणा के सोनीपत तक इसके झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक, जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे इस भूकंप का केंद्र था और इसकी तीव्रता 2.8 थी। इन झटकों के चलते घरों में मौजूद खिड़की, दरवाजे और अन्य सामान जोर से हिलने लगे थे। इससे डरकर लोग घरों से बाहर भाग आए।

दिल्ली - एनसीआर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील

भूकंप की तीव्रता हल्की से मध्यम तीव्रता की बताई जा रही है। इसके चलते हुए किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। लेकिन चूंकि दिल्ली-एनसीआर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है इसलिए इस तरह भूकंप के झटके आने पर कंपन महसूस होता है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इस भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया है कि यह एक निम्न दर्जे का भूकंप था। इसलिए इसके चलते किसी नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है।

रोहतक और झज्जर तक महसूस हुए झटके

लाई सिस्मिक जोन IV में स्थित होने के चलते दिल्ली में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते है। आज सुबह आए भूकंप के झटके हरियाणा के सोनीपत के साथ-साथ रोहतक और झज्जर समेत आसपास के कुछ अन्य इलाकों में भी महसूस किए गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल ही के महीनों में आए झटकों के मुकाबले आज सुबह महसूस किए गए झटके काफी तेज थे।

दिल्ली में पहले भी महसूस हुए झटके

पिछले साल 17 फरवरी को भी राजधानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी। इसका केंद्र धौला कुआं के पास बताया गया था। 16 अप्रैल को अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके भी दिल्ली तक महसूस हुए थे। इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई थी। इसके अलावा 10 जुलाई को भी हरियाणा के झज्जर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप की कंपन दिल्ली तक महसूस की गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 10:00 am

Published on:

19 Jan 2026 09:31 am

Hindi News / National News / हरियाणा और दिल्ली में कांपी धरती, महसूस हुए भूकंप के झटके

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.