बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले EC तेज, EVM जांच की निगरानी के लिए 5 नोडल अधिकारी तैनात

चुनाव आयोग (IANS)
Election Commission Appointed five Nodal Officers: आगामी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (Bengal Election) की तैयारियों को गति देते हुए निर्वाचन आयोग (EC) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की प्रथम स्तर जांच (FLC) के लिए 5 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। सभी अधिकारी अन्य राज्यों से हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि इन नोडल अधिकारियों को विभिन्न एफएलसी स्थलों पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। नियुक्त अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने नए नियम पेश किए हैं, जिनके तहत प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर ईवीएम पर प्रदर्शित की जाएगी। यह कदम मतदाताओं को स्पष्ट जानकारी प्रदान करने और वोटिंग प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग की ये तैयारियाँ चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। एक ईसी अधिकारी के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 80,000 से अधिक पोलिंग बूथ थे। नामांकन प्रक्रिया के बाद बूथों की संख्या में 10,000 से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कुल बूथों की संख्या लगभग 95,000 तक पहुँच सकती है।
