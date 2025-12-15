बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले EC तेज, EVM जांच की निगरानी के लिए 5 नोडल अधिकारी तैनात

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग की ये तैयारियाँ चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। एक ईसी अधिकारी के अनुसार, 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 80,000 से अधिक पोलिंग बूथ थे। नामांकन प्रक्रिया के बाद बूथों की संख्या में 10,000 से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे कुल बूथों की संख्या लगभग 95,000 तक पहुँच सकती है।