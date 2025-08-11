11 अगस्त 2025,

राष्ट्रीय

ECI Protest: राहुल के समर्थन में उतरे शशि थरूर, कहा- आयोग को गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए

Opposition Parties Attack on ECI: शशि थरूर भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। जिनका चुनाव आयोग को गंभीरता से जवाब देना चाहिए।

नई दिल्ली

Pushpankar Piyush

Aug 11, 2025

राहुल गांधी के समर्थन में आए थरूर (Photo- ANI)

Opposition Parties Attack on ECI: विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहा है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 250 से अधिक सांसद ने संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। राहुल, प्रियंका सहित कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस हाईकमान से खफा चल रहे शशि थरूर भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। जिनका चुनाव आयोग को गंभीरता से जवाब देना चाहिए।

सिर्फ 30 सांसदों को चुनना असंभव

कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अगर कोई अगर कोई सरकार चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचने नहीं देती तो उस सरकार को क्या डर है, यह हमें नहीं पता। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि 300 सांसदों में से सिर्फ 30 सांसदों को चुनना असंभव है।

सरकार ने 30 सेकेंड भी मार्च नहीं करने दिया

कांग्रेस महासचिव व सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पुलिस और सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही है। वे हमें यहीं रोकना चाहते हैं। देश में यह कैसा लोकतंत्र है? सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आज़ादी नहीं है। अब वे कह रहे हैं कि सिर्फ 30 लोग ही आ सकते हैं। NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगी। हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं।

आयोग के पास नहीं है कोई जवाब

वहीं, पुलिस द्वारा विपक्षी सांसदों के हिरासत में लिए जाने पर शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग घबराया हुआ है। वह चुने हुए जन प्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है। उनके पास जवाब नहीं है। हमने तथ्यों के साथ बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हमने देशहित में बात रखी है और उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन वह जवाब देने से बच रहे हैं।

Published on:

11 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / National News / ECI Protest: राहुल के समर्थन में उतरे शशि थरूर, कहा- आयोग को गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए

