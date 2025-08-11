ECI Protest: राहुल के समर्थन में उतरे शशि थरूर, कहा- आयोग को गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए

Opposition Parties Attack on ECI: विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहा है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 250 से अधिक सांसद ने संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। राहुल, प्रियंका सहित कई सांसदों को हिरासत में लिया गया है। इस मौके पर कांग्रेस हाईकमान से खफा चल रहे शशि थरूर भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। जिनका चुनाव आयोग को गंभीरता से जवाब देना चाहिए।