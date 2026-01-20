ECI के संदेह के घेरे में बंगाल के EROs, AEROs, अनलिस्टेड ID प्रूफ मामले पर मांग सकती है जवाब

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि इस मामले में ऐसे खास निर्देशों के बावजूद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां EROs और AEROs ने अनलिस्टेड दस्तावेजों को सहायक पहचान-पत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। इससे, एक तरफ तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है, क्योंकि अनलिस्टेड दस्तावेज जमा करने वाले वोटरों को सुनवाई के लिए फिर से बुलाया जाएगा और उन्हें 13 लिस्टेड दस्तावेजों में से कोई एक लाने के लिए कहा जाएगा।