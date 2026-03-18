बंगाल चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, ECI के आदेश पर 13 IAS ऑफिसर का ट्रांसफर

सूत्र ने बताया कि अब मिड-लेवल अधिकारियों जैसे डीएम, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमिश्नर के तबादलों का दौर जारी है। अगले चरण में निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, जिसमें प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, उप मंडल अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी शामिल होंगे। वहीं पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिप्टी एसपी, सहायक एसपी, सहायक आयुक्त और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।