127 खातों में पड़े पैसों को अपने अकाउंट में कर लिया ट्रांसफर, हैरान कर देगी बैंक स्टाफ की करतूत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। उसपर ग्राहकों के साथ 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, बैंक कर्मचारी ने 127 खातों में पड़ी राशि को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था।