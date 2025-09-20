Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

127 खातों में पड़े पैसों को अपने अकाउंट में कर लिया ट्रांसफर, हैरान कर देगी बैंक स्टाफ की करतूत

बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी ने 127 खातों से 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। वरिष्ठ नागरिकों, नाबालिगों और मृतकों के खातों से पैसे निकालकर कर्मचारी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। ईडी ने आरोपी हितेश सिंगला को गिरफ्तार कर 23 सितंबर तक हिरासत में भेज दिया है। मामला और भी गंभीर हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के पैसे शेयर बाजार में भी लगाए गए हैं।

भारत

Mukul Kumar

Sep 20, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऑफ इंडिया के एक कर्मचारी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। उसपर ग्राहकों के साथ 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, बैंक कर्मचारी ने 127 खातों में पड़ी राशि को अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया था।

ईडी के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। वह वरिष्ठ नागरिकों, नाबालिगों और मृत ग्राहकों से जुड़े थे।

23 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेगा आरोपी

आरोपी की पहचान 32 वर्षीय हितेश सिंगला के रूप में हुई है। ईडी ने उसे गिरफ्तार करने के बाद विशेष अदालत में पेश किया। जिसने उसे 23 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि शुरू में गड़बड़ी दिखने पर बैंक ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। बाद में ईडी ने भी धन शोधन का मामला दर्ज किया।

इस तरह सामने आया मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगला को 5 अगस्त को बैंक ने निलंबित कर दिया था। वह 2022 से बैंक की बांद्रा शाखा में तैनात था। फ्रॉड का मामला तब उजागर हुआ, जब बैंक के एक सीनियर सिटीजन ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारी ने उनके बैंक खातों का ब्यौरा मांगा।

छानबीन से यह पता चला कि बैंक खाते को क्लोज कर दिया गया है। वहीं, अकाउंट बंद होने के बाद उसमें जमा की गई राशि पहले शाखा के कार्यालय खाते में और फिर पंजाब में सिंगला के नाम से एक पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे।

मई 2023 से जुलाई 2025 के बीच ट्रांसफर किए गए पैसे

विशेष अदालत को ईडी ने बताया कि जांच में पाया गया कि आरोपी ने बिना अनुमति के ग्राहकों के खातों के साथ छेड़छाड़ की। मई 2023 से जुलाई 2025 के बीच पैसों को आरोपी ने अपने निजी बचत खातों में ट्रांसफर किया है।

ईडी की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि सिंगला ने चार अलग-अलग शाखाओं के ग्राहकों को निशाना बनाया। धोखाधड़ी वाले लेनदेन की प्रक्रिया और सत्यापन के लिए कई अन्य कर्मचारियों के आईडी का भी इस्तेमाल किया।

ऐसा अनुमान है कि धोखाधड़ी की रकम बढ़ भी सकती है। यह भी जानकारी सामने आई है कि धोखाधड़ी के पैसों को शेयर बाजार में इंवेस्ट किया गया है।

Published on:

20 Sept 2025 10:32 am

Hindi News / National News / 127 खातों में पड़े पैसों को अपने अकाउंट में कर लिया ट्रांसफर, हैरान कर देगी बैंक स्टाफ की करतूत

