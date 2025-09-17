कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED ने बड़े घोटाले के मामले में पूर्व कमिश्नर को किया गिरफ्तार

जिस मामले में दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सीएम सिद्धरमैया का नाम आरोपियों में पहले नंबर पर है। पूर्व कमिश्नर को अवैध भूमि आवंटन के मामले में ईडी ने पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। अब उनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी गई है।