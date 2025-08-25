अवैध सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें, ED ने किए हैरान करने वाले खुलासे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। वीरेंद्र को सिक्किम के गंगटोक से गिरफ्तार किया गया है।
उनकी गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई। उन पर ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी नेटवर्क से संबंध रखने का आरोप है।
ईडी ने विधायक वीरेंद्र और उनके सहयोगियों के 30 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान 12 करोड़ रुपये कैश, 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ की सोने-चांदी की ज्वेलरी और वीआईपी नंबर वाली 4 महंगी लग्जरी गाड़ियां जब्त हुई हैं।
इतना ही नहीं, ईडी को कुछ अहम दस्तावेज और विदेशी कैसिनो से जुड़े लाभांश के एक्सेल शीट भी बरामद मिले। जांच में यह बात भी सामने आई है केसी वीरेंद्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। वीरेंद्र ने कई शेल कंपनियां बनाई थीं, जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा था।
सूत्रों ने जानकारी दी कि वीरेंद्र का अपना एक कैसिनो भी है, जहां पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान दिखाकर बाद में साइबर ठगी से मिली रकम से उसे सेटल किया जाता था। यह पूरा खेल कैसिनो के जरिए वैध कमाई दिखाने के लिए रचा गया था।
उनकी महंगी गाड़ियों पर वीआईपी नंबर होते हैं, जिन्हें बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम पर फंड किया जाता था। उनकी बड़ी बेटी हाल ही में यूके से ग्रेजुएट हुई है।
ईडी को जानकारी मिली कि 'किंग567' नाम की ऑनलाइन बेटिंग ऐप दुबई से चलाई जा रही है। इसे केसी वीरेंद्र के भतीजे पृथ्वी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो केसी नागराज का बेटा है।
पृथ्वी का पता ओल्ड टाउन चल्लकेरे के किंग स्ट्रीट में दर्ज है। पृथ्वी और नागराज की गाड़ियों के नंबर भी आमतौर पर 567 पर खत्म होते हैं।
केसी वीरेंद्र का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जांच में पता चला है कि श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया में भी उनके कैसिनो हैं, जो अन्य नामों पर रजिस्टर हैं, लेकिन संचालन खुद वीरेंद्र करते हैं।
ये कैसिनो पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं, लेकिन उनके वेबसाइट पर इन्हें पहले प्रचारित किया गया था, जिसे अब हटा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, वे 'लॉटरी किंग मार्टिन' से एक लैंड-बेस्ड कैसिनो खरीदने की योजना भी बना रहे थे।