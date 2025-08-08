ED को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? कहा- कानून के दायरे में रहें, ठग की तरह…

ठगों (आरोपी) के पास बहुत साधन होते हैं, जांच अधिकारियों के पास उतने साधन नहीं होते। इस पर जस्टिस भुइयां ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा आप (ईडी) ठग की तरह बर्ताव न करें, आपको कानून के दायरे में काम करना होगा। जांच और गवाहो को बेहतर बनाइए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके।