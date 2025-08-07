7 अगस्त 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

ED की बड़ी कार्रवाई, 800 करोड़ के GST घोटाले का भंडाफोड़, रांची में छह जगहों पर छापेमारी

GST Fraud Case: ED ने रांची में 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए छह ठिकानों पर छापेमारी शुरू की।

रांची

Devika Chatraj

Aug 07, 2025

ED Raid
GST घोटाले के मामले में ED की छापेमारी (File Photo)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार सुबह रांची में 800 करोड़ रुपये के बहुचर्चित जीएसटी घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के छह ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई घोटाले के कथित मास्टरमाइंड कोलकाता निवासी शिव कुमार देवड़ा के नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही है।

कृष्णा अपार्टमेंट में कारोबारी के ठिकाने पर दबिश

ईडी की एक टीम ने रांची के प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर कारोबारी कृष्णा ठक्कर के ठिकाने पर छापा मारा। इसके साथ ही शहर के पांच अन्य स्थानों पर भी समानांतर जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार, कोलकाता और मुंबई में भी इस घोटाले से जुड़े कुछ ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

फर्जी कंपनियों के जरिए हुआ घोटाला

ईडी की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि इस घोटाले में फर्जी कंपनियों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यापार के कागजी बिल बनाए गए और बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी विक्की भालोटिया, ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल, कोलकाता के व्यापारी शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि कई अन्य लोग भी इस अवैध धंधे में शामिल थे।

दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू

पहले चरण की जांच में मिले सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने अब दूसरे दौर की कार्रवाई शुरू की है। माना जा रहा है कि इस छापेमारी से जीएसटी फर्जीवाड़े से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

पिछले महीने भी हुई थी कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले महीने जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने इस घोटाले के एक अन्य मामले में रांची के दो व्यापारियों, लव अग्रवाल और गुलबहार मलिक, को गिरफ्तार किया था। ईडी की इस ताजा कार्रवाई से घोटाले के पूरे नेटवर्क को उजागर करने की उम्मीद जताई जा रही है।

ED

07 Aug 2025 01:12 pm

Hindi News / National News / ED की बड़ी कार्रवाई, 800 करोड़ के GST घोटाले का भंडाफोड़, रांची में छह जगहों पर छापेमारी

