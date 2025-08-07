ED की बड़ी कार्रवाई, 800 करोड़ के GST घोटाले का भंडाफोड़, रांची में छह जगहों पर छापेमारी

ईडी की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि इस घोटाले में फर्जी कंपनियों के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यापार के कागजी बिल बनाए गए और बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में जमशेदपुर के जुगसलाई निवासी विक्की भालोटिया, ज्ञानचंद्र जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल, कोलकाता के व्यापारी शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि कई अन्य लोग भी इस अवैध धंधे में शामिल थे।