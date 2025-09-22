इंपीरियल ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 80 करोड़ से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का किया खुलासा

ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह की कंपनियों और सिंगापुर के बैंक खातों में भी अघोषित हित पाए गए है। ईडी के अनुमान के मुताबिक, इन विदेशी संपत्तियों/हितों/खातों का कुल मूल्य 80 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हिमाचल के और्मा वैली परिसर में तलाशी से और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। समानांतर बहीखातों से पता चला कि फ्लैटों की बिक्री का 29 करोड़ रुपए नकद वसूला गया। ईडी को शक है कि यह नकदी हवाला या अन्य तरीकों से विदेश भेजी जा रही है, जिसके बाद अघोषित संपत्तियां खरीदी जा रही हैं या 'राउंड ट्रिपिंग' (धन को विदेश भेजकर वापस लाना) की जा रही है। यह प्रक्रिया इंपीरियल ग्रुप की रियल एस्टेट गतिविधियों से उत्पन्न धन को सफेद करने का माध्यम लग रही है।