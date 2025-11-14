अनिल अंबानी को ED की फटकार, वर्चुअल पेशी को लेकर कही ये बात

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप (Reliance Group) के चेयरमैन अनिल डी. अंबानी (Anil Ambani) को वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अंबानी ने जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन के जवाब में वर्चुअल माध्यम से पूछताछ की पेशकश की थी, लेकिन ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, अंबानी शुक्रवार (14 नवंबर) को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में दूसरी दौर की पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए।