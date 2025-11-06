सुरेश रैना और शिखर धवन पर ED का बड़ा एक्शन, 11.14 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ 'वनएक्सबेट' मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने रैना और धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। ईडी ने सुरेश रैना के नाम से 6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड और शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी की जांच में पता चला कि दोनों खिलाड़ियों ने वनएक्सबेट के अवैध होने की जानकारी के बावजूद इसके प्रतिनिधियों का समर्थन किया था।