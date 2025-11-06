Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

Bihar Elections: मांझी विधानसभा से सीपीएम विधायक और प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। यह हमला बनवार और जैतपुर इलाके में किया गया।

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 06, 2025

attacked on cpi ml candidate satyendra yadav

सीपीआई एमएल प्रत्याशी सत्येन्द्र यादव पर हमला (Photo-X)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर उम्मीदवारों की गाड़ियों पर हमले की घटना सामने आ रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद छपरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मांझी विधानसभा से सीपीएम विधायक और प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ है।

CPM विधायक की गाड़ी पर जानलेवा हमला

मांझी विधानसभा सीट से महागठबंधन की ओर से सीपीआई (एमएल) प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव की स्कॉर्पियो गाड़ी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि विधायक सुरक्षित हैं। यह हमला बनवार और जैतपुर इलाके में किया गया।

गाड़ी के शीशे तोड़ दिए।

बताया जा रहा है कि सीपीआई (एमएल) प्रत्याशी डॉक्टर सत्येंद्र यादव विधानसभा चुनाव के दौरान घूम रहे थे। इस दौरान जैतपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान सतेंद्र यादव और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान धक्का-मुक्की होने लगी। इसी दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए।

स्थिति नियंत्रण में

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीपीओ, डीसीएलआर और एसडीओ ने हालात का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 04:07 pm

Published on:

06 Nov 2025 04:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

