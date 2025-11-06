Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर उम्मीदवारों की गाड़ियों पर हमले की घटना सामने आ रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद छपरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मांझी विधानसभा से सीपीएम विधायक और प्रत्याशी डॉ. सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला हुआ है।