पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को रविवार को महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान की ओर से महर्षि वेदव्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्द गिरी के पुणे के समीप आलंदी स्थित वेद श्री तपोवन में कांची कामकोटि पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेन्द्र सरस्वती के सान्निध्य में यह समारोह हुआ। कोठारी को यह सम्मान वैदिक क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और लेखन के रूप में उनके सुदीर्घ कार्य के लिए प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा स्वामी गोविन्द गिरी ने कोठारी को सम्मान स्वरूप शॉल, गणेश प्रतिमा व प्रशस्ति-पत्र भेंट किया।