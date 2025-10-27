Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 8000 स्कूलों में जीरो एडमिशन, पर 20000 शिक्षक हैं तैनात

Education Ministry report: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, लेकिन देश में 8 हजार ऐसे स्कूल हैं, जहां शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया, लेकिन वहां 20 हजार से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 27, 2025

teacher

टीचर (फाइल फोटो- पत्रिका)

Education Ministry report: शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने निकल आई है। देश भर में करीब 8 हजार स्कूलों (Schools) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एक भी छात्र-छात्रा (Students) ने दाखिला नहीं लिया, जबकि इन स्कूलों में 20000 शिक्षक तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में बिना दाखिले वाले स्कूलों की संख्या देशभर में सबसे अधिक है। यहां 3,812 ऐसे स्कूल हैं, जहां बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। वहीं, इन स्कूलों में 17965 शिक्षकों की तैनाती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना है। यहां 2,245 जीरो एडमिशन वाले स्कूल हैं, जहां 1,016 की तैनाती है। वहीं, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश इस सूची में तीसरे नंबर है। यहां 463 जीरो एडमिशन वाले स्कूल हैं, जिनमें 223 शिक्षकों की तैनाती है।

शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस बार 7993 स्कूल में कोई दाखिला नहीं हुआ, जो पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-2024 की तुलना में 5,000 कम है। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है। राज्यों को विद्यालयों में शून्य दाखिले के मुद्दे का समाधान निकालने को कहा गया है। कुछ राज्यों ने स्कूलों में बच्चों की कम संख्या को देखते हुए दूसरे स्कूलों में विलय कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन-दीव और चंडीगढ़ में ऐसा कोई भी शून्य दाखिले वाला स्कूल नहीं था।

यूपी के 81 स्कूल में जीरो एडमिशन

यूपी में ऐसे 81 स्कूल हैं। यूपी बोर्ड ने घोषणा की थी कि वह राज्य भर में अपने ऐसे संबद्ध विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने पिछले तीन लगातार शैक्षणिक वर्षों से शून्य छात्र पंजीकृत दर्ज किया है। देश भर में 33 लाख से अधिक छात्र एक लाख से अधिक एकल-शिक्षक विद्यालयों में पंजीकृत हैं, आंध्र प्रदेश में इन विद्यालयों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। सिंगल-टीचर स्कूलों की संख्या 2022–23 में 1,18,190 से घटकर 2023–24 में 1,10,971 हो गई।

30 छात्रों पर एक शिक्षक

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का लगातार इस बात को लेकर जोर रहता है कि स्कूलों में छात्रों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात को बेहतर रखा जाए। इसमें प्रत्येक 30 छात्र पर कम से कम एक शिक्षक होना जरूरी है। आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों में प्रत्येक 25 बच्चों पर कम से कम एक शिक्षक की तैनाती देने का सिफारिश है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 09:29 am

Hindi News / National News / शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 8000 स्कूलों में जीरो एडमिशन, पर 20000 शिक्षक हैं तैनात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, कोलकाता से इंडिगो के विमान ने भरी उड़ान

इंडिगो फ्लाइट (ANI)
राष्ट्रीय

तेज प्रताप ने तेजस्वी की पत्नी राजश्री से कर डाली ये डिमांड, क्या मिलेगा उनको जवाब?

Tej Pratap
राष्ट्रीय

मौसम ने फिर पकड़ी रफ्तार: 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

heavy rain
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले चिराग ने अपनी ही पार्टी के महासचिव के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, लोजपा से निकाला

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

चक्रवात ‘मोंथा’ हुआ खतरनाक: आंध्र, तमिलनाडु, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

Cyclonic Storm
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.