शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 8000 स्कूलों में जीरो एडमिशन, पर 20000 शिक्षक हैं तैनात

Education Ministry report: शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ी जानकारी सामने निकल आई है। देश भर में करीब 8 हजार स्कूलों (Schools) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में एक भी छात्र-छात्रा (Students) ने दाखिला नहीं लिया, जबकि इन स्कूलों में 20000 शिक्षक तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में बिना दाखिले वाले स्कूलों की संख्या देशभर में सबसे अधिक है। यहां 3,812 ऐसे स्कूल हैं, जहां बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। वहीं, इन स्कूलों में 17965 शिक्षकों की तैनाती है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना है। यहां 2,245 जीरो एडमिशन वाले स्कूल हैं, जहां 1,016 की तैनाती है। वहीं, भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश इस सूची में तीसरे नंबर है। यहां 463 जीरो एडमिशन वाले स्कूल हैं, जिनमें 223 शिक्षकों की तैनाती है।