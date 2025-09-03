ईद मीलादुन्नबी और बारा वफात: क्या है फर्क, भारत और दुनिया में कैसे मनाते हैं ?

Eid Milad-un-Nabi vs Bara Wafat: इस्लामी दुनिया में पैगंबर हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से जुड़ी कई अहम तारीखें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं ईद मीलादुन्नबी (Eid Milad-un-Nabi) और बारा वफात। अक्सर लोग इन दोनों को लेकर भ्रमित रहते हैं, इसलिए आज हम आसान भाषा में इनके बीच का फर्क, इनकी मान्यताएं और दुनिया भर में इन्हें मनाने के तरीके समझेंगे।दरअसल उनकी दुनिया में आमद और पर्दा लेने की तारीख एक ही है 12 रबीउल अव्वल, इसलिए लोग भ्रमित होते हैं। यानि जिस दिन वे दुनिया में आए, उसी दिन इस दुनिया से पर्दा लिया। आमद का दिन ईद मीलादुन्नबी कहलाया और दुनिया से पर्दा लेने का दिन बारा वफात (Bara Wafat)। जश्न ईद मीलादुन्नबी का होता है, बारा वफात का ​नहीं। अक्सर लोग इन दोनों को लेकर भ्रमित रहते हैं, इसलिए आज हम आसान भाषा में इनके बीच का फर्क, इनकी मान्यताएं और दुनिया भर में इन्हें मनाने के तरीके समझेंगे।