भारत और दुनिया में शिक्षक दिवस, ईद-ए-मीलादुन्नबी और ओणम पर कहां-कहां हैं छुट्टियां

दुनिया भर में 5 सितंबर 2025 कई महत्वपूर्ण मौकों का संगम है। भारत में यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जहाँ स्कूलों में सुबह कार्यक्रम होते हैं और अक्सर छुट्टी होती है। उसी दिन ईद‑ए‑मीलादुन्नबी, यानी हजरत मुहम्मद साहब की जयंती, कई राज्यों में छुट्टी का कारण है।आम बोलचाल में इसे बारा वफात भी कहते हैं। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में स्कूल और कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। केरल में यह दिन ओणम का मुख्य उत्सव तिरुवोनम ( Thiruvonam) है, जो राज्य‑विशेष छुट्टी का अवसर बनता है। इस तरह, 5 सितंबर पर भारत में तीन अलग‑अलग उत्सव संयोग से पड़ रहे हैं शिक्षा का सम्मान, धार्मिक महत्त्व और सांस्कृतिक उत्सव।