राष्ट्रीय

भारत और दुनिया में शिक्षक दिवस, ईद-ए-मीलादुन्नबी और ओणम पर कहां-कहां हैं छुट्टियां

September 5 Holiday India: 5 सितंबर 2025 को भारत में शिक्षक दिवस कई राज्यों में ईद‑ए‑मिलाद, और केरल में ओणम के चलते छुट्टी है।

भारत

MI Zahir

Sep 02, 2025

Holidays in india and World
इस बार 5 सितंबर को कहां-कहां छुट्टी है। (फोटो: पत्रिका नेटवर्क)

दुनिया भर में 5 सितंबर 2025 कई महत्वपूर्ण मौकों का संगम है। भारत में यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जहाँ स्कूलों में सुबह कार्यक्रम होते हैं और अक्सर छुट्टी होती है। उसी दिन ईद‑ए‑मीलादुन्नबी, यानी हजरत मुहम्मद साहब की जयंती, कई राज्यों में छुट्टी का कारण है।आम बोलचाल में इसे बारा वफात भी कहते हैं। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में स्कूल और कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। केरल में यह दिन ओणम का मुख्य उत्सव तिरुवोनम ( Thiruvonam) है, जो राज्य‑विशेष छुट्टी का अवसर बनता है। इस तरह, 5 सितंबर पर भारत में तीन अलग‑अलग उत्सव संयोग से पड़ रहे हैं शिक्षा का सम्मान, धार्मिक महत्त्व और सांस्कृतिक उत्सव।

शिक्षक दिवस (5 सितंबर) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आधारित

हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है—यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आधारित है। स्कूलों में छात्रों की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह होते हैं और कई स्थानों पर पूरी छुट्टी भी रहती है।

ईद‑ए‑मीलादुन्नबी (5–6 सितंबर) पैगंबर हजरत मोहम्मद की जयंती

इस्लाम धर्म में महत्त्वपूर्ण त्योहार ईद‑ए‑मीलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर 5 और 6 सितंबर को पड़ रहा है। कई राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि यह संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है, लेकिन इन राज्यों ने इसे राज्य स्तर पर अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो पूरे राज्य में 5 सितंबर को सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है।

ओणम (4–5 सितंबर) : सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारिवारिक मिलन

केरल का भव्य से कृषि निर्भर ओणम त्योहार 4 सितंबर से शुरू होता है और इसका मुख्य दिन थिरुवोनम 5 सितंबर को आता है। इस दौरान राज्य में स्कूल, कॉलेज और सरकार कार्यालय बंद रहते हैं ताकि लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारिवारिक मिलन का आनंद ले सकें।

दुनिया में ईद‑ए‑मीलाद या बारा वफात पर छुट्टी कहाँ होती है ?

कुछ मुस्लिम‑बहुल देशों में ईद‑ए‑मीलाद राष्ट्रीय अवकाश होता है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जॉर्डन, मलेशिया और कई अन्य देशों में यह छुट्टी सार्वजनिक होती है। ये सभी देश इस मौके पर सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल बंद रखते हैं।

एक दिन और खास मौका

बहरहाल 5 सितंबर 2025 को भारत में तीन मुख्य अवसर शिक्षक दिवस, ईद‑ए‑मीलाद और ओणमएक साथ पड़ रहे हैं, जिससे कई राज्यों में छुट्टी का माहौल है। साथ ही, इस दिन दुनिया भर के कई देशों में पैगंबर मोहम्मद की जयंती सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाई जाती है।

Updated on:

02 Sept 2025 08:01 pm

Published on:

02 Sept 2025 07:58 pm

Hindi News / National News / भारत और दुनिया में शिक्षक दिवस, ईद-ए-मीलादुन्नबी और ओणम पर कहां-कहां हैं छुट्टियां

