एक्टर विजय और कमल हासन को मिले चुनावी चिन्ह, चुनाव आयोग ने दिए ‘सीटी’ और ‘बैटरी टॉर्च’

चुनाव आयोग का यह फैसला दोनों पार्टियों के लिए अहम है। विजय ने फरवरी 2024 में TVK की स्थापना की थी और इस बार का तमिलनाडु चुनाव उनकी पार्टी के लिए पहला चुनाव होगा। हासन ने फरवरी 2018 में MNM की स्थापना की थी और 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में MNM ने INDIA गठबंधन को समर्थन दिया था। इन चुनावों में भी MNM ने 'बैटरी टॉर्च' चिन्ह का इस्तेमाल कर चुकी है। पार्टी ने इस चिन्ह को फिर से प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, जो अब मंज़ूर हो गया।