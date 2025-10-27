राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में दूसरे फेज में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

दूसरे चरण में 12 राज्यों में होगी एसआईआर (Photo-ANI)
चुनाव आयोग ने सोमवार को देशभर में एसआईआर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। अब इसी तरह दूसरे चरण में जिन राज्यों में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी, वहां भी सफल रहेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछली SIR दो दशक से भी ज्यादा समय पहले आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि 1951 से 2004 के बीच एसआईआर आठ बार आयोजित की जा चुकी है।
बता दें कि दूसरे चरण में जिन 12 राज्यों में एसआईआर होगा, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- एसआईआर का फेज वन समाप्त हुआ, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि बिहार के सभी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एकभी अपील नहीं आई, जिसका मतलब है कि बिहार मतदाता सूची बेहद उचित मानी जाएगी।
SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा- भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। SIR का आदेश पूरे देश के लिए था, यह असम पर लागू नहीं होता। इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग