राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में दूसरे फेज में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

चुनाव आयोग ने सोमवार को देशभर में एसआईआर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। अब इसी तरह दूसरे चरण में जिन राज्यों में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी, वहां भी सफल रहेगी।