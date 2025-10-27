Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

राष्ट्रीय

राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में दूसरे फेज में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। 

2 min read
भारत

image

Ashib Khan

Oct 27, 2025

दूसरे चरण में 12 राज्यों में होगी एसआईआर (Photo-ANI)

चुनाव आयोग ने सोमवार को देशभर में एसआईआर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा है। अब इसी तरह दूसरे चरण में जिन राज्यों में यह प्रक्रिया चलाई जाएगी, वहां भी सफल रहेगी।

अब तक 8 बार हुई एसआईआर

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछली SIR दो दशक से भी ज्यादा समय पहले आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि 1951 से 2004 के बीच एसआईआर आठ बार आयोजित की जा चुकी है।

दूसरे चरण में इन जगहों पर होगी SIR

बता दें कि दूसरे चरण में जिन 12 राज्यों में एसआईआर होगा, उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार शामिल हैं।

बिहार के वोटरों ने लिया भाग

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- एसआईआर का फेज वन समाप्त हुआ, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि बिहार के सभी मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एकभी अपील नहीं आई, जिसका मतलब है कि बिहार मतदाता सूची बेहद उचित मानी जाएगी।

12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रमुख तिथियां

  • मुद्रण/प्रशिक्षण: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक
  • घर-घर जाकर गणना का चरण: 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक
  • मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन: 8 दिसंबर
  • दावे और आपत्ति की अवधि: 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक
  • नोटिस चरण: 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 तक
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी, 2026

असम को नहीं किया शामिल

SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा- भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। SIR का आदेश पूरे देश के लिए था, यह असम पर लागू नहीं होता। इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे।

Updated on:

27 Oct 2025 06:10 pm

Published on:

27 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / National News / राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में दूसरे फेज में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

