चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, नवंबर महीने से शुरू होगा देश भर में SIR का अलग-अलग फेज

24 जून को पूरे देश में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर दिया गया था। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। जहां 6 व 11 नवंबर को दो फेज में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, सभी रजिस्टर्ड वोटरों को रोल में बने रहने के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरने थे, जबकि 2003 (बिहार में रोल के पिछले इंटेंसिव रिवीजन का साल) के बाद एनरोल हुए लोगों को अपनी जन्म की तारीख और/या जन्म की जगह साबित करने वाले डॉक्यूमेंट जमा करने थे। इसका मकसद वोटर के तौर पर उनकी एलिजिबिलिटी, जिसमें उनकी नागरिकता भी शामिल है, उन्हें साबित करना था।