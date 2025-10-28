प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस, दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला था नाम

Election Commission Notice to Prashant Kishor: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नाम दो राज्यों (बिहार और पश्चिम बंगाल) की मतदाता सूचियों में दर्ज है। अधिकारियों ने मुताबिक, करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने किशोर से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि उनका नाम दो साथ दो अलग-अलग राज्यों में कैसे दर्ज हुआ है। बता दें कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही है।