3 राज्यों में उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, इस दिन से शुरू होगा नामांकन, यहां जानें इलेक्शन का पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग ने बिहार के अलावा झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। झारखंड की घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव होगा, जो राम दास सोरेन के निधन के कारण खाली हुई थी। चुनाव 16 नवंबर तक पूरे होंगे। 2 min read