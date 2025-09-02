तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बाद अब पवन खेड़ा को नोटिस, दो EPIC नंबर मामले में कार्रवाई

चुनाव आयोग ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए यह कार्रवाई की है। नई दिल्ली जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने खेड़ा को जारी नोटिस की एक प्रति 10 तारीख़ को साझा की। नोटिस के अनुसार, खेड़ा नई दिल्ली और जंगपुरा, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि खेड़ा से पहले तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा को भी नोटिस जारी किया जा चुका है।