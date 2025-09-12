नहीं रहे चुनाव सुधार के योद्धा जगदीप छोकर, 81 वर्ष की आयु में ADR संस्थापक का हुआ निधन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोकर का निधन 12 सितंबर को शुक्रवार सुबह 3.30 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वह कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी पड़ित थे। जानकारी के अनुसार जगदीप ने अपने IIM के सहयोगी त्रिलोचन शास्त्री के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कदम रखा था। उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की थी। इसमें उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे थे। इसके बाद साल 1999 में IIM अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की स्थापना की।