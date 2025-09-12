नहीं रहे चुनाव सुधार के योद्धा जगदीप छोकर, 81 वर्ष की आयु में ADR संस्थापक का हुआ निधन

ADR के संस्थापक जगदीप एस छोकर (Jagdeep Chhokar) का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 81 वर्षीय जदगीप की पहचान चुनाव सुधारक के रूप में होती थी। प्रो. जगदीप एस. छोकर भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर, डीन और प्रभारी निदेशक रहे थे। इससे पहले, उन्होंने भारतीय रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्य किया था। वह चुनाव सुधार को लेकर बीते 20 साल से काम कर रहे थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोकर का निधन 12 सितंबर को शुक्रवार सुबह 3.30 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वह कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी पड़ित थे। जानकारी के अनुसार जगदीप ने अपने IIM के सहयोगी त्रिलोचन शास्त्री के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कदम रखा था। उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की थी। इसमें उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे थे। इसके बाद साल 1999 में IIM अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की स्थापना की।
इसके बाद ADR ने उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने की मांग की गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और उसके बाद 2003 में, चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामा दायर करके चुनाव से पहले अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।