‘X’ ने मान ली अपनी गलती, भारत सरकार के कहने पर 600 अकाउंट किए डिलीट, कहा- आगे से हम कानून का पालन करेंगे

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा- एक्स को भारत सरकार की गाइडलाइंस या सुरक्षा नियमों की परवाह नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं या बच्चों की तस्वीरों का गलत लोग अनधिकृत दुरुपयोग कर सकते हैं। यह महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना रहा है, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आड़ में इस निंदनीय गलत व्यवहार से पैसे कमा रहा है। जो बेहद शर्मनाक है।