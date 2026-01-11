11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘X’ ने मान ली अपनी गलती, भारत सरकार के कहने पर 600 अकाउंट किए डिलीट, कहा- आगे से हम कानून का पालन करेंगे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने माना है कि उसने कंटेंट मॉडरेशन में गलती की है। अब वह भारत सरकार के नियमों का पालन करने का वादा कर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 11, 2026

'X'। (फाइल फोटो- ANI)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपनी गलती मान ली है। उसने अपने कंटेंट मॉडरेशन स्टैंडर्ड में कमियों को स्वीकार किया है। अब एक्स ने भारत सरकार से कहा है कि वह भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करेगा और नियमों के अनुसार काम करेगा।

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट के सर्कुलेशन को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। सरकार ने कई सारे पोस्ट और अकाउंट डिलीट करने का निर्देश दिया था।

एक्स ने क्या कहा?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब एक्स पर लगभग 3,500 अश्लील कंटेंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा, 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देगा।

इस बीच, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि एक्स ने ग्रोक के जरिए आपत्तिजनक और यौन रूप से उत्तेजक इमेज बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय इसे सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित कर दिया है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने की थी एक्स के खिलाफ शिकायत

प्रियंका ने अपने एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि यह कदम असल में महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की अनुमति देता है, जिससे उन्हें खतरा होता है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आड़ में इस निंदनीय व्यवहार से पैसे कमा रहा है।

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा- एक्स को भारत सरकार की गाइडलाइंस या सुरक्षा नियमों की परवाह नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं या बच्चों की तस्वीरों का गलत लोग अनधिकृत दुरुपयोग कर सकते हैं। यह महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना रहा है, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आड़ में इस निंदनीय गलत व्यवहार से पैसे कमा रहा है। जो बेहद शर्मनाक है।

प्रियंका ने पत्र में क्या कहा?

इससे पहले 1 जनवरी को, प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर चिंता जताई थी कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

पत्र में चतुर्वेदी ने लिखा- मैं आपका ध्यान सोशल मीडिया, खासकर X पर सामने आए एक नए ट्रेंड की ओर दिलाना चाहती हूं, जिसमें उनके AI ग्रोक फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने आगे लिखा- पुरुष फेक अकाउंट का इस्तेमाल करके महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और ग्रोक को ऐसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं जिससे उनके कपड़े कम दिखें और उन्हें सेक्शुअलाइज किया जा सके।

प्रियंका ने कहा- कानून का उल्लंघन कर रहा ग्रोक

चतुर्वेदी ने लिखा- यह सिर्फ फेक अकाउंट से तस्वीरें शेयर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं। यह गलत है और AI फंक्शन का घोर दुरुपयोग है।

उन्होंने कहा- इससे भी बुरी बात यह है कि ग्रोक ऐसी रिक्वेस्ट मानकर इस व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। यह महिलाओं की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है, साथ ही उनकी तस्वीरों का बिना इजाजत इस्तेमाल है, जो न सिर्फ अनैतिक है बल्कि आपराधिक भी है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और AI-ड्रिवन टूल्स में सुरक्षा उपाय लागू करने का आग्रह किया है ताकि महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 10:29 am

Hindi News / National News / ‘X’ ने मान ली अपनी गलती, भारत सरकार के कहने पर 600 अकाउंट किए डिलीट, कहा- आगे से हम कानून का पालन करेंगे

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.