‘X’ ने मान ली अपनी गलती, भारत सरकार के कहने पर 600 अकाउंट किए डिलीट, कहा- आगे से हम कानून का पालन करेंगे

'X'। (फाइल फोटो- ANI)
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपनी गलती मान ली है। उसने अपने कंटेंट मॉडरेशन स्टैंडर्ड में कमियों को स्वीकार किया है। अब एक्स ने भारत सरकार से कहा है कि वह भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करेगा और नियमों के अनुसार काम करेगा।
बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट के सर्कुलेशन को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। सरकार ने कई सारे पोस्ट और अकाउंट डिलीट करने का निर्देश दिया था।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब एक्स पर लगभग 3,500 अश्लील कंटेंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा, 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट कर दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देगा।
इस बीच, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि एक्स ने ग्रोक के जरिए आपत्तिजनक और यौन रूप से उत्तेजक इमेज बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय इसे सिर्फ पेड यूजर्स तक सीमित कर दिया है।
प्रियंका ने अपने एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि यह कदम असल में महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की अनुमति देता है, जिससे उन्हें खतरा होता है। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आड़ में इस निंदनीय व्यवहार से पैसे कमा रहा है।
उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा- एक्स को भारत सरकार की गाइडलाइंस या सुरक्षा नियमों की परवाह नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं या बच्चों की तस्वीरों का गलत लोग अनधिकृत दुरुपयोग कर सकते हैं। यह महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना रहा है, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आड़ में इस निंदनीय गलत व्यवहार से पैसे कमा रहा है। जो बेहद शर्मनाक है।
इससे पहले 1 जनवरी को, प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर चिंता जताई थी कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
पत्र में चतुर्वेदी ने लिखा- मैं आपका ध्यान सोशल मीडिया, खासकर X पर सामने आए एक नए ट्रेंड की ओर दिलाना चाहती हूं, जिसमें उनके AI ग्रोक फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने आगे लिखा- पुरुष फेक अकाउंट का इस्तेमाल करके महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और ग्रोक को ऐसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं जिससे उनके कपड़े कम दिखें और उन्हें सेक्शुअलाइज किया जा सके।
चतुर्वेदी ने लिखा- यह सिर्फ फेक अकाउंट से तस्वीरें शेयर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं। यह गलत है और AI फंक्शन का घोर दुरुपयोग है।
उन्होंने कहा- इससे भी बुरी बात यह है कि ग्रोक ऐसी रिक्वेस्ट मानकर इस व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है। यह महिलाओं की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है, साथ ही उनकी तस्वीरों का बिना इजाजत इस्तेमाल है, जो न सिर्फ अनैतिक है बल्कि आपराधिक भी है।
प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और AI-ड्रिवन टूल्स में सुरक्षा उपाय लागू करने का आग्रह किया है ताकि महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग