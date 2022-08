वेंकैया नायडू को विदाई में पीएम मोदी भावुक, कहा - 'आपके साथ काम करना हमारा सौभाग्य'

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है. संसद में आज उनको विदाई दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 10 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे और जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे।

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा में विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसद, अन्य शीर्ष नेता उपस्थित रहे। सदन में सभी भावुक नजर आए। उपराष्ट्रपति की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विदाई भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब यहां राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद हैं।

Emotional Moment, Says PM Modi in Farewell to Venkaiah Naidu, In Will Continue to Receive Benefits of Naidu's Experience