Toxic workplace resignation: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है, जहां भारत में प्राइवेट सैक्टर के एक कर्मचारी ने अपने बॉस की अभद्र टिप्पणी के बाद नौकरी छोड़ने (Toxic workplace resignation) का अनुभव शेयर किया। पोस्ट के मुताबिक, बॉस ने बार-बार ताना मारा, "तुम्हारे जैसे लोगों को रिप्लेस करना मुश्किल नहीं।" इस तरह की टिप्पणी से तंग आकर उस कर्मचारी ने अगली ही सुबह इस्तीफा (Employee quits viral story) दे दिया। कर्मचारी ने लिखा कि इस्तीफे के बाद पूरी स्थिति ही बदल गई। उन्होंने इस्तीफा बॉस की टेबल पर रखा और कहा, "शुभकामनाएं, एक महीने में मेरा रिप्लेसमेंट (Replaceable employee incident) ढूंढ लीजिए।" इसके कुछ ही घंटों बाद एचआर का कॉल आया और उन्होंने काउंटर ऑफर की बात की। कर्मचारी ने यह भी कहा कि उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि "कभी-कभी असली ताकत चुपचाप चले जाने में होती है।"