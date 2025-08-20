हरियाणा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक इंस्पेक्टर घायल

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मंगलवार देर रात पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और बदमाशों के बीच एक तीव्र मुठभेड़ हुई। इस दौरान रोहित गोदारा गैंग के शूटरों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें STF के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, STF को सूचना मिली थी कि न्योली खुर्द रोड पर एक कार में कुछ संदिग्ध युवक मौजूद हैं, जो लाधड़ी टोल पर हाल ही में हुई लूट की घटना से जुड़े हो सकते हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए STF की टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही अपनी कार से सरकारी वाहन को टक्कर मारी और मल्लापुर गांव की ओर भाग निकले। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर को दो गोलियां लगीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस मुठभेड़ ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।