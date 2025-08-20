हरियाणा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक इंस्पेक्टर घायल

जानकारी के अनुसार, STF को सूचना मिली थी कि न्योली खुर्द रोड पर एक कार में कुछ संदिग्ध युवक मौजूद हैं, जो लाधड़ी टोल पर हाल ही में हुई लूट की घटना से जुड़े हो सकते हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए STF की टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही अपनी कार से सरकारी वाहन को टक्कर मारी और मल्लापुर गांव की ओर भाग निकले। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर को दो गोलियां लगीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे।