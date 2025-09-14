Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पलामू के जंगल में मुठभेड़, मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव; झारखंड में अब भी लगभग 150 माओवादी सक्रिय

झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षाबलों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों को 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत की तलाश थी। जिसको निशाना बनाते हुए मनातू जंगल में रविवार [&hellip;]

भारत

Mukul Kumar

Sep 14, 2025

पलामू में मुठभेड़। (फोटो- IANS)

झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षाबलों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव मारा गया है।

बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों को 10 लाख के इनामी कमांडर शशिकांत की तलाश थी। जिसको निशाना बनाते हुए मनातू जंगल में रविवार को बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था।

ये भी पढ़ें

Naxal commander Sujata: नक्सलियों को तगड़ा झटका! 1.25 करोड़ की इनामी सुजाता ने किया सरेंडर
जगदलपुर
1.25 करोड़ की इनामी सुजाता ने किया सरेंडर (Photo source- Patrika)

सुरक्षाबलों को देखते ही नक्सलियों ने शुरू कर दी फायरिंग

कोबरा, झारखंड जगुआर और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुखदेव यादव मारा गया।

मुखदेव पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह तीन सितंबर को पलामू में हुई उस मुठभेड़ में भी शामिल था, जिसमें पुलिस के दो जवान शहीद हुए थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार का अभियान अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे।

शशिकांत के दस्ते में थे 8-10 सदस्य

शशिकांत के दस्ते में 8 से 10 सदस्य होने की जानकारी मिली है, जिनमें मुखदेव और एक अन्य इनामी नक्सली नगीना भी शामिल था।

इसके पहले 7 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बुर्जुवा पहाड़ी पर मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने दस लाख के इनामी नक्सली अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया था।

हर महीने मारे जा रहे हैं लगभग तीन नक्सली

बोकारो जिले के ढोडी गांव का रहने वाला अमित 96 नक्सली वारदातों में वांटेड था। झारखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में हर महीने औसतन तीन नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं।

पुलिस का अनुमान है कि फिलहाल राज्य में 100 से 150 माओवादी सक्रिय हैं। फिलहाल 58 नक्सली इनामी सूची में हैं, जिन पर कुल 5 करोड़ 46 लाख रुपए का इनाम घोषित है।

इन नक्सलियों पर एक-एक करोड़ का इनाम

झारखंड पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में भाकपा माओवादी के 13 बड़े नक्सली हैं, जिनमें मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी और असीम मंडल पर एक-एक करोड़ का इनाम है।

इनके अलावा, अनमोल, मोछु, अजय महतो, अगेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, जयकांत और रापा मुंडा भी सूची में शामिल हैं।

इस साल नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी मुठभेड़ 21 अप्रैल को हुई थी, जब बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर एक करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक सहित आठ माओवादी मारे गए थे।

झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल मार्च 2026 तक राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत अभियान चला रहे हैं। इस वर्ष जनवरी से अब तक कुल 24 नक्सली मारे जा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

14 Sept 2025 11:24 am

Hindi News / National News / पलामू के जंगल में मुठभेड़, मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव; झारखंड में अब भी लगभग 150 माओवादी सक्रिय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.