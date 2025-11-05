किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, ऑपरेशन जारी

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। आतंकियों ने तलाशी टीम पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों पक्षों में फायरिंग जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। यह समूह पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और हाल की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल माना जा रहा है।