किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, ऑपरेशन जारी

किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ (ANI)
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरस्थ छत्रू वन क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षाबलों और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच तीव्र मुठभेड़ शुरू हो गई। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन 'छत्रू' के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 2-3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है।
सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। आतंकियों ने तलाशी टीम पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों पक्षों में फायरिंग जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। यह समूह पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और हाल की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल माना जा रहा है।
ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर छत्रू के घने जंगलों में सिंहपोरा के आसपास शुरू किया। इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संभावित 2-3 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई की गई। वर्तमान में फायरिंग जारी है, पूरा इलाका सील कर दिया गया है और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है।
नागरिकों की सुरक्षा के लिए आसपास के सभी प्रवेश-निकास मार्ग सील कर दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों को घरों में रहने की अपील की गई है। अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है।
