किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, ऑपरेशन जारी

Kishtwar Encounter: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है।

जम्मू

image

Devika Chatraj

Nov 05, 2025

किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ (ANI)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूरस्थ छत्रू वन क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षाबलों और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच तीव्र मुठभेड़ शुरू हो गई। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन 'छत्रू' के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें 2-3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है।

आतंकियों ने शुरू की गोलीबारी

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबलों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। आतंकियों ने तलाशी टीम पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों पक्षों में फायरिंग जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। यह समूह पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और हाल की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल माना जा रहा है।

ऑपरेशन की जानकारी

ऑपरेशन खुफिया इनपुट के आधार पर छत्रू के घने जंगलों में सिंहपोरा के आसपास शुरू किया। इलाके में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संभावित 2-3 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई की गई। वर्तमान में फायरिंग जारी है, पूरा इलाका सील कर दिया गया है और अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है।

सुरक्षा के लिए उठाए ये कदम

नागरिकों की सुरक्षा के लिए आसपास के सभी प्रवेश-निकास मार्ग सील कर दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों को घरों में रहने की अपील की गई है। अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किए गए और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है।

Published on:

05 Nov 2025 10:09 am

Hindi News / National News / किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षाबलों में मुठभेड़, ऑपरेशन जारी

