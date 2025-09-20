Patrika LogoSwitch to English

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद

जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जबकि पुंछ जिले में सेना ने भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किए हैं।

Pushpankar Piyush

Sep 20, 2025

आतंकियों संग भारतीय सेना की मुठभेड़ (फोटो-IANS)

जम्मू कश्मीर के किश्तवार और उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जबकि पुंछ जिले में संयुक्त बलों ने एक अन्य अभियान में युद्ध के सामान जैसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि किश्तवाड़ के इलाके में इंटेलिजेंस के आधार पर किए गए ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सतर्क टुकड़ियों ने 19 सितंबर 2025 को रात 8 बजे के करीब आतंकवादियों से संपर्क किया। गोलीबारी हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूंछ जिले में एक अन्य संयुक्त अभियान में युद्ध के सामान जैसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।

सेना ने लिखा कि पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में युद्ध की सामग्री बरामद हुई। सुरक्षाबलों ने पुंछ सेक्टर में एक हथियार (एके सीरीज), चार एके मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू-कश्मीर में संयुक्त सेनाएं आतंकवादियों, उनके सहयोगियों और समर्थक तत्वों के खिलाफ लगातार बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं।

ड्रग्स माफिया भी सुरक्षाबलों के रडार पर

वहीं, ड्रग स्मगलिंग और ड्रग्स बेचने वाले भी संयुक्त सुरक्षा बलों के रडार पर हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का मानना ​​है कि ड्रग स्मगलिंग और हवाला मनी रैकेट से इकट्ठा किया गया पैसा अंततः केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आतंकियों, उनके सहयोगियों और सहानुभूति रखने वालों के साथ-साथ ड्रग्स तस्करों और हवाला मनी रैकेट चलाने वालों को निशाना बनाना, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए संयुक्त बलों की संशोधित रणनीति का हिस्सा है।

LOC का जिम्मा सेना के पास

जम्मू-कश्मीर में 240 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में फैली हुई है। घाटी में बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और जम्मू संभाग में पुंछ और राजौरी जिलों में 740 किलोमीटर लंबी LOC है। बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है, जबकि सेना एलओसी की सुरक्षा करती है।

