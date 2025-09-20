जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद

जम्मू कश्मीर के किश्तवार और उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जबकि पुंछ जिले में संयुक्त बलों ने एक अन्य अभियान में युद्ध के सामान जैसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि किश्तवाड़ के इलाके में इंटेलिजेंस के आधार पर किए गए ऑपरेशन में व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सतर्क टुकड़ियों ने 19 सितंबर 2025 को रात 8 बजे के करीब आतंकवादियों से संपर्क किया। गोलीबारी हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूंछ जिले में एक अन्य संयुक्त अभियान में युद्ध के सामान जैसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।