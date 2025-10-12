दिल्ली-NCR में एनकाउंटर, बंंबीहा गैंद के दो शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR) में सुबह-सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ 9Encounter) हुई है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर 39 और सेक्टर 40 में एनकाउंटर के बाद कुख्यात बंबीहा गैंग के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इस इलाके में बंबीहा गैंग के दो बदमाश छिपे हुए हैं। वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हो गईं और इलाके की घेराबंदी कर दी।