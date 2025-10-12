Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली-NCR में एनकाउंटर, बंंबीहा गैंद के दो शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

ग्ररुग्राम की क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इस इलाके में बंबीहा गैंग के दो बदमाश छिपे हुए हैं। जैसे ही पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने उन पर गोली चला दी।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 12, 2025

गोलीबारी (File photo)

दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR) में सुबह-सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ 9Encounter) हुई है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर 39 और सेक्टर 40 में एनकाउंटर के बाद कुख्यात बंबीहा गैंग के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इस इलाके में बंबीहा गैंग के दो बदमाश छिपे हुए हैं। वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय हो गईं और इलाके की घेराबंदी कर दी।

सरेंडर करने से किया इनकार, चला दी गोली

जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने खुद को बचाने में फायरिंग की। एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हो गए। पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में और दूसरे के कंधे पर लगी। घायल बदमाशों को तुरंत कस्टडी में लेकर गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

पंजाब के रहने वाले हैं गिरफ्तार शार्प शूटर

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों शार्प शूटर पंजाब के रहने वाले हैं। उनकी पहचान सुमित और सुखनजीत के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से बंबीहा गैंग के साथ जुड़े हुए थे और कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान उन्होंने पहले बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने संयम रखते हुए जवाबी फायरिंग की, ताकि जानमाल का नुकसान न हो।

उत्तर भारत में कुख्यात है ये गैंग

गौरतलब है कि बंबीहा गैंग उत्तर भारत में अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। इस गैंग के कई सदस्य पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और अब गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई से गैंग की कमर टूटती नजर आ रही है। पुलिस अब गिरफ्तार शार्प शूटरों से पूछताछ कर रही है ताकि उनके बाकी साथियों और नेटवर्क के बारे में जानकारी मिल सके। यह भी जांच की जा रही है कि ये बदमाश गुरुग्राम में किस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

12 Oct 2025 11:09 am

