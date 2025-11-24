IRCTC Scam: क्यों दूसरे कोर्ट में अपना केस ट्रांसफर कराना चाहती हैं राबड़ी देवी? जज पर लगाए गंभीर आरोप

सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने राबड़ी देवी की ओर से कोर्ट में यह अर्जी दी है। जिसमें यह भी दावा किया गया है कि राबड़ी देवी ने न सिर्फ कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भेदभाव महसूस किया है, बल्कि उन्हें यह भी यकीन है कि जज पहले से सोचे-समझे दिमाग से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद मौजूदा मामलों में आवेदक को दोषी ठहराना है।