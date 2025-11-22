Xiaomi India के पूर्व चीफ ने प्रदूषण के कारण छोड़ा दिल्ली, बोले- मुझे मजबूरन पहले…

जैन ने अपना अनुभव साझा करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा- कुछ जरूरी मीटिंग्स के लिए एक दिन के लिए दिल्ली में था, इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां के एयर पॉल्यूशन से कितना दूर हो गया हूं। कुछ ही घंटों में मेरी आंखों से पानी आने लगा, गले में जलन होने लगी, मुझे खांसी आती रही और हल्का सिरदर्द भी हुआ (मैं अपना N95 मास्क भूल गया था, इसलिए असर और भी ज्यादा हुआ)।