Patrika Explainer : आखिर क्यों फटते हैं एसी, खतरे के संकेत पर सावधानी बरतेंगे तो बचेंगे

फरीदाबाद शहर की एक कॉलोनी में एसी में ब्लास्ट की दर्दनाक घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं कई शहरों में पहले भी हो चुकी है। चिन्ता यह है कि आखिर एसी में ब्लास्ट क्यों और किन कारणों से होते हैं। साथ ही घर व ऑफिस में संभावित खतरे को हम कैसे पहचान सकते हैं और किस तरह की सावधानियां रखी जाए, ताकि किसी हादसे व नुकसान से बचा जा सके।