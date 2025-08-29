उत्तर भारत में भारी बारिश व बाढ़ से मची तबाही, सेना ने संभाला मोर्चा

उत्तर भारत में मानसून की ज्यादा सक्रियता से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल से लेकर पंजाब तक बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। तीनों राज्यों में राहत-बचाव व रेस्क्यू के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। जम्मू-कश्मीर में वैष्णोदेवी आपदा समेत मरने वालों की संख्या 41 हो गई हैं। राजमार्गों व सड़कों को भारी नुकसान पहुंचने से सड़क यातायात ठप है। पंजाब में सेना की ओर से रेस्क्यू में एम्फीबियस गाडिय़ों को उतारा गया है। ये गाडिय़ां जमीन व पानी में भी चलने में सक्षम है। वहीं राजस्थान, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तरप्रदेश राज्य के कई हिस्सों में बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है।