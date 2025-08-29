उत्तर भारत में भारी बारिश व बाढ़ से मची तबाही, सेना ने संभाला मोर्चा

पंजाब व हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान, हजारों लोग प्रभावित, वैष्णोदेवी आपदा समेत मरने वालों की संख्या 41 हो गई
उत्तर भारत में मानसून की ज्यादा सक्रियता से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल से लेकर पंजाब तक बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। तीनों राज्यों में राहत-बचाव व रेस्क्यू के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। जम्मू-कश्मीर में वैष्णोदेवी आपदा समेत मरने वालों की संख्या 41 हो गई हैं। राजमार्गों व सड़कों को भारी नुकसान पहुंचने से सड़क यातायात ठप है। पंजाब में सेना की ओर से रेस्क्यू में एम्फीबियस गाडिय़ों को उतारा गया है। ये गाडिय़ां जमीन व पानी में भी चलने में सक्षम है। वहीं राजस्थान, कर्नाटक, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तरप्रदेश राज्य के कई हिस्सों में बारिश से जानमाल का नुकसान हुआ है।
पंजाब : बाढ़ से राहत देने पानी में उतरी सेना
-7 जिलों में बाढ़ का असर, 150 गांव प्रभावित, हजारों लोग प्रभावित। सेना ने संभाला मोर्चा।
-व्यास, रावी, सतलुज, घग्गर नदी उफान पर आने पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का में ज्यादा नुकसान हुआ।
-पोंग, भाखड़ा नांगल बांधों से पानी निकासी से कई जिलों की स्थिति ज्यादा बिगड़ी।
हिमाचल प्रदेश : अब तक 310 लोगों की मौत
-सीजन में 42 जगहों पर बादल फटे, 2623 करोड़ का नुकसान।
-310 लोगों की जान गई 20 जून से 27 अगस्त तक ।
-2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे। 1184 बिजली ट्रांसफार्मर को नुकसान।
-2719 कच्चे-पक्के मकान भूस्खलन की 82 घटनाओं में क्षतिग्रस्त
-481 दुकानों व 3192 गोशालाएं क्षतिग्रस्त हुई।
-चंडीगढ़-मनाली हाइवे व 534 सड़कों को कई जगहों पर नुकसान।
जम्मू-कश्मीर : अगस्त में 80 से ज्यादा मौतें
-दो दिन पहले डोडा जिले में बादल फटने व वैष्णोदेवी मार्ग की आपदा से भारी नुकसान हुआ।
-अगस्त माह में 6 जगहों पर बादल फटने से 80 से ज्यादा की मौतें हो गई।
-झेलम, तवी, चेनाब नदी में बाढ़। खतरे के निशान से उपर बह रही।
-जम्मू-पठानकोट, जम्मू-श्रीनगर हाइवे को कई जगहों पर भारी नुकसान।
राजस्थान: सवाईमाधोपुर व कोटा में अधिक नुकसान
-कोटा : 150 सड़कें और 3 पुलिया बही। करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान। 2100 करीब कच्चे-पक्के मकान क्षतिग्रस्त।
-बूंदी : करीब 500 घर ढह गए और करीब 2 हजार घरों में पानी भर गया। फसलों को भारी नुकसान पहुंचा।
-सवाई माधोपुर : बाढ़ से कई मकानों, सार्वजनिक भवनों, राजमार्ग व अन्य सड़कों, खेतों व फसलों को भारी नुकसान पहुंचा।
छत्तीसगढ़: तीन राज्यों से कटा बस्तर का सम्पर्क
-बस्तर संभाग में भारी बाढ़ से ओडिशा, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना का सम्पर्क कटा।
-बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा व बीजापुर जिलों में 1000 करोड़ के नुकसान का आकलन।
-200 से अधिक मकान ढहे, 1200 लोगों को शिविरों में राहत दी।
मध्यप्रदेश : 255 लोगों की गई जान
-255 लोगों की इस सीजन में बारिश जनित मौतें हुई।
- 3700 से ज्यादा लोगोंं और 100 मवेशियों को सुरक्षित बचाया गया।
- 254 ग्रामीण सडक़ों को नुकसान। कुछ जगह पुल-पुलिया भी क्षतिग्रस्त।