Fact Check: फिर से भारत में लौट रहा है Tik Tok? जानें सिर्फ अफवाह है ये खबर पक्की है

जून 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके दो सप्ताह बाद, भारत सरकार ने TikTok, Shareit, CamScanner, और WeChat जैसे 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे। मंत्रालय ने डेटा गोपनीयता और जासूसी के जोखिमों का हवाला देते हुए इन ऐप्स को उपयोगकर्ताओं का डेटा अनधिकृत सर्वरों पर भेजने का दोषी ठहराया। उस समय भारत TikTok का सबसे बड़ा बाजार था, जहां इसके 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे।