Fact Check: फिर से भारत में लौट रहा है Tik Tok? जानें सिर्फ अफवाह है ये खबर पक्की है

TikTok India Comeback? पांच साल पहले जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने चीनी वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म TikTok सहित 59 अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब 22 अगस्त 2025 को कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए TikTok की वेबसाइट के फिर से उपलब्ध होने से इसकी भारत में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, TikTok का ऐप अभी भी Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध नहीं है, जिससे इसकी पूर्ण वापसी पर सवाल बने हुए हैं।
जून 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके दो सप्ताह बाद, भारत सरकार ने TikTok, Shareit, CamScanner, और WeChat जैसे 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे। मंत्रालय ने डेटा गोपनीयता और जासूसी के जोखिमों का हवाला देते हुए इन ऐप्स को उपयोगकर्ताओं का डेटा अनधिकृत सर्वरों पर भेजने का दोषी ठहराया। उस समय भारत TikTok का सबसे बड़ा बाजार था, जहां इसके 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे।
TikTok की वेबसाइट के कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होने ने उत्साह तो बढ़ाया है, लेकिन न तो भारत सरकार और न ही TikTok की मूल कंपनी ByteDance ने इसकी आधिकारिक वापसी की पुष्टि की है। वेबसाइट की आंशिक पहुंच को तकनीकी परीक्षण या क्षेत्र-विशिष्ट उपलब्धता माना जा रहा है। उपयोगकर्ताओं का अनुभव मिश्रित है; कुछ बिना VPN के वेबसाइट खोल पा रहे हैं, जबकि अन्य को 'हमारी सेवाएं आपके देश में उपलब्ध नहीं हैं' का संदेश मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि TikTok की वापसी के लिए भारत सरकार की सख्त डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का पालन करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है।
2020 के बाद से भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेत दिखे हैं। 24 दौर की बातचीत के बाद सीमा तनाव कम हुआ है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों ने सीमा व्यापार और उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी 31 अगस्त को तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात संभावित है। इन कूटनीतिक प्रगतियों ने TikTok और AliExpress जैसे चीनी प्लेटफॉर्म की वापसी की अटकलों को हवा दी है।
TikTok के साथ-साथ Alibaba के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट AliExpress भी कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो गई है, हालांकि इसका ऐप भी प्रतिबंधित है। यह भारत-चीन संबंधों में सुधार का एक और संकेत हो सकता है। फिर भी बिना आधिकारिक पुष्टि के ये दोनों प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से भारत में संचालित नहीं हो सकते।