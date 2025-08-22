Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Fact Check: फिर से भारत में लौट रहा है Tik Tok? जानें सिर्फ अफवाह है ये खबर पक्की है

TikTok India Comeback? कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए TikTok की वेबसाइट के फिर से उपलब्ध होने से इसकी भारत में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 22, 2025

चीनी वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक (Photo-IANS)

TikTok India Comeback? पांच साल पहले जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने चीनी वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म TikTok सहित 59 अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब 22 अगस्त 2025 को कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए TikTok की वेबसाइट के फिर से उपलब्ध होने से इसकी भारत में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, TikTok का ऐप अभी भी Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध नहीं है, जिससे इसकी पूर्ण वापसी पर सवाल बने हुए हैं।

TikTok पर प्रतिबंध क्यों लगा?

जून 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके दो सप्ताह बाद, भारत सरकार ने TikTok, Shareit, CamScanner, और WeChat जैसे 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे। मंत्रालय ने डेटा गोपनीयता और जासूसी के जोखिमों का हवाला देते हुए इन ऐप्स को उपयोगकर्ताओं का डेटा अनधिकृत सर्वरों पर भेजने का दोषी ठहराया। उस समय भारत TikTok का सबसे बड़ा बाजार था, जहां इसके 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता थे।

क्या TikTok वाकई लौट रहा है?

TikTok की वेबसाइट के कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होने ने उत्साह तो बढ़ाया है, लेकिन न तो भारत सरकार और न ही TikTok की मूल कंपनी ByteDance ने इसकी आधिकारिक वापसी की पुष्टि की है। वेबसाइट की आंशिक पहुंच को तकनीकी परीक्षण या क्षेत्र-विशिष्ट उपलब्धता माना जा रहा है। उपयोगकर्ताओं का अनुभव मिश्रित है; कुछ बिना VPN के वेबसाइट खोल पा रहे हैं, जबकि अन्य को 'हमारी सेवाएं आपके देश में उपलब्ध नहीं हैं' का संदेश मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि TikTok की वापसी के लिए भारत सरकार की सख्त डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों का पालन करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है।

भारत-चीन संबंधों में सुधार

2020 के बाद से भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेत दिखे हैं। 24 दौर की बातचीत के बाद सीमा तनाव कम हुआ है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों ने सीमा व्यापार और उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी 31 अगस्त को तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात संभावित है। इन कूटनीतिक प्रगतियों ने TikTok और AliExpress जैसे चीनी प्लेटफॉर्म की वापसी की अटकलों को हवा दी है।

AliExpress की भी चर्चा

TikTok के साथ-साथ Alibaba के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट AliExpress भी कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो गई है, हालांकि इसका ऐप भी प्रतिबंधित है। यह भारत-चीन संबंधों में सुधार का एक और संकेत हो सकता है। फिर भी बिना आधिकारिक पुष्टि के ये दोनों प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से भारत में संचालित नहीं हो सकते।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 11:13 pm

Hindi News / National News / Fact Check: फिर से भारत में लौट रहा है Tik Tok? जानें सिर्फ अफवाह है ये खबर पक्की है

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.