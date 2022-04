फडणवीस ने शिवसेना को 'छद्म धर्मनिरपेक्ष' पार्टी का दिया टैग, पूछा- हनुमान चालीसा क्यों आया गुस्सा?

बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने शिवसेना पर जमकर हमला बोल और उसपर छद्म धर्मनिरपेक्ष होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी धर्म के खिलाफ नहीं परंतु विशेष समुदाय के तुष्टीकरण के खिलाफ है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को शिवसेना पार्टी पर छद्म धर्मनिरपेक्ष होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, परंतु एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण के खिलाफ है। इस दौरान उन्होंने शिवसेना ने सवाल किया कि आखिर वो हनुमान चालीसा बजने से इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? दरअसल, 12 अप्रैल को होने वाले कोल्हापुर उत्तर विधानसभा उपचुनाव के लिए फडणवीस प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने MVA सारकार और शिवसेना पर जमकर हमला बोला।

Fadnavis calls Shiv Sena 'pseudo-secular', asks why so angry over Hanuman Chalisa (PC: ET)