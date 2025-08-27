फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़: चार गिरफ्तार, 179 युवक-युवतियां बचाई गईं

जांच में खुलासा हुआ कि मेसर्स रिया एंटरप्राइजेज नामक कंपनी बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये वसूल रही थी। इसके बाद, उन्हें जबरन नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल किया जाता था। विरोध करने वालों के साथ मारपीट की जाती थी और उन्हें परिवार से संपर्क करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। पुलिस ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 179 युवक-युवतियों को किराए के मकानों से मुक्त कराया, जिन्हें नौकरी के नाम पर ठगा गया था। इन सभी को अब सुरक्षित उनके घर भेजा जा रहा है।