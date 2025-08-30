दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करने का मामला, बेटी का घोंट दिया गला; आत्महत्या दिखाने के लिए मुंह में…

दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करने को लेकर कर्नाटक में एक बाप ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी है। वहीं, मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए उसने बेटी के मुंह में कीटनाशक डाल दिया।
पुलिस ने बताया कि युवती की मौत के बाद उसके बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है। वारदात मेलाकुंडा गांव में हुई।
पुलिस ने आगे बताया कि उन्हें ऐसी सूचना मिली थी कि एक 18 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली है। बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन मामले को लेकर कुछ संदेह था।
संदेहजनक बात सामने आने के बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर मामले की छानबीन की। असली बात सामने के बाद पुलिस ने तुरंत लड़की के पिता शंकर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि शंकर की पांच बेटियां हैं। वह अपनी लड़की के रिश्ते का विरोध करता था। उसे डर था कि अंतर्जातीय विवाह से उसकी बाकी तीन बेटियों की शादी भी कहीं प्रभावित न हो जाए।
पुलिस ने आगे कहा कि शंकर ने अपनी बेटी को हर तरह से मनाने की कोशिश की। अपने रिश्तेदारों के जरिए बेटी को पढ़ाई पर ध्यान देने का संदेश भेजता रहा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही।
जब बेटी नहीं मानी तो शंकर ने उसका गला घोंट दिया। वहीं, हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके मुंह में कीटनाशक डाल दिया। दूसरी तरफ, गांव वालों ने इस पर यकीन कर लिया और अंतिम संस्कार में शामिल हो गए।
अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस ने हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।