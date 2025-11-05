सूडान में भारतीय शख्स का अपहरण, अब पति की सुरक्षित वापसी के लिए दर-दर भटक रही पत्नी, कहा- आखिरी बार…

बता दें कि आदर्श जगतसिंहपुर जिले के कोटकाना गांव के रहने वाले हैं। अपने दूसरे बेटे के जन्म के दो महीने बाद ही दिसंबर 2022 में वह सूडान चले गए थे। उनकी पत्नी ने बताया कि आदर्श अपने माता-पिता के इकलौते बेटे हैं। भारत में वह जो पैसा कमाते थे, उससे परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था।