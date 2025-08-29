अमेरिकी टैरिफ बम से बचने के फेमस अर्थशास्त्री ने बताए थ्री-स्टेप प्लान, जानिए कैसे बच सकता है भारत

चिनॉय ने दूसरी सलाह दी कि भारत को अमेरिका से इतर अन्य बाजारों की तरफ देखना होगा। चिनॉय ने कहा कि भले ही अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन ग्लोबल इंपोर्ट में अमेरिकी हिस्सेदारी महज 15 फीसदी है। अमेरिका के बाहर भी बड़ा वैश्विक बाजार है। जिसका लाभ उठाने के लिए भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को यूरोपीय यूनियन के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। अन्य देशों के साथ भी भारत को जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को सीपीपीटीपी, एशियाई फ्री ट्रेड सिस्टम भी अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं ग्रोथ है।