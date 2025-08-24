Crime News: बाप और लिव इन महिला की निर्मम हत्या, 23 साल के बेटे ने टुकड़े-टुकड़े कर 2 झीलों में फेंका

तमिलनाडु के सेलम शहर में एक दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 23 वर्षीय युवक ने अपने पिता पलनीसामी (47) और उसकी महिला साथी जयलक्ष्मी (38) की चाकू से हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर दो अलग-अलग झीलों में फेंक दिए।
पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की बेटी ने आरोपी से बताया था कि उसका सौतेला बाप पलनीसामी पिछले चार वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे और मां सब जानते हुए भी चुप रही। पुलिस ने आरोपी पुत्र आकाश व उसकी मदद करने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया।
उधर, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) में कार्यरत एक 45 वर्षीय सफाई कर्मचारी की शनिवार सुबह कन्नगी नगर में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।
पीड़िता की पहचान कन्नगी नगर निवासी आर। वरलक्ष्मी के रूप में हुई है, जिन्हें सुबह लगभग 5 बजे इलाके की 11वीं स्ट्रीट की सफाई के लिए तैनात किया गया था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात हुई भारी बारिश के बाद सड़क पर रुका हुआ बारिश का पानी जमा हो गया था।
पानी में डूबे बिजली के तार से अनजान वरलक्ष्मी गड्ढे में उतर गईं और उन्हें तुरंत करंट लग गया। उनकी चीखें सुनकर, उनके सहकर्मी और स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें 'मृत' घोषित कर दिया।
निवासियों ने आरोप लगाया कि अगर अधिकारियों ने इलाके में लटकती बिजली की लाइनों और जलभराव की बार-बार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की होती, तो यह त्रासदी टल सकती थी।
एक निवासी ने बारिश से प्रभावित इलाके में बिजली की खुली लाइनों से अक्सर होने वाले खतरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिजली का झटका कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा है।
सामाजिक कार्यकर्ता जयराम वेंकटेशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमने चेन्नई में, खासकर कन्नगी नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में, बिजली के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति का मुद्दा बार-बार उठाया है।
चेतावनियों के बावजूद, अधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहे। यह संस्थागत लापरवाही है जिसकी वजह से एक कर्मचारी की जान चली गई।