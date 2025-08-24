Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Crime News: बाप और लिव इन महिला की निर्मम हत्या, 23 साल के बेटे ने टुकड़े-टुकड़े कर 2 झीलों में फेंका

तमिलनाडु में सनसनीखेज घटना! 23 वर्षीय युवक ने पिता और उसकी महिला साथी की निर्मम हत्या कर शवों के टुकड़े-टुकड़े कर झील में फेंक दिए। युवक की प्रेरणा बनी महिला की बेटी का आरोप- सौतेले पिता द्वारा चार साल से यौन उत्पीड़न। दूसरी ओर, चेन्नई में सफाई कर्मचारी की करंट लगने से मौत से शहर में आक्रोश व्याप्त है, लापरवाही पर उठ रहे सवाल।

चेन्नई

Mukul Kumar

Aug 24, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। फोटो- IANS

तमिलनाडु के सेलम शहर में एक दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 23 वर्षीय युवक ने अपने पिता पलनीसामी (47) और उसकी महिला साथी जयलक्ष्मी (38) की चाकू से हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर दो अलग-अलग झीलों में फेंक दिए।

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की बेटी ने आरोपी से बताया था कि उसका सौतेला बाप पलनीसामी पिछले चार वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे और मां सब जानते हुए भी चुप रही। पुलिस ने आरोपी पुत्र आकाश व उसकी मदद करने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-पाक रिश्ते को लेकर भारत ने ट्रंप को दे दिया साफ संदेश, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा- अभी भी…
राष्ट्रीय
image

करंट लगने से सफाईकर्मी की मौत

उधर, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) में कार्यरत एक 45 वर्षीय सफाई कर्मचारी की शनिवार सुबह कन्नगी नगर में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया।

पीड़िता की पहचान कन्नगी नगर निवासी आर। वरलक्ष्मी के रूप में हुई है, जिन्हें सुबह लगभग 5 बजे इलाके की 11वीं स्ट्रीट की सफाई के लिए तैनात किया गया था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात हुई भारी बारिश के बाद सड़क पर रुका हुआ बारिश का पानी जमा हो गया था।

पानी में डूबे बिजली के तार से अनजान वरलक्ष्मी गड्ढे में उतर गईं और उन्हें तुरंत करंट लग गया। उनकी चीखें सुनकर, उनके सहकर्मी और स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें 'मृत' घोषित कर दिया।

निवासियों ने आरोप लगाया कि अगर अधिकारियों ने इलाके में लटकती बिजली की लाइनों और जलभराव की बार-बार की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की होती, तो यह त्रासदी टल सकती थी।

एक निवासी ने बारिश से प्रभावित इलाके में बिजली की खुली लाइनों से अक्सर होने वाले खतरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिजली का झटका कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा है।

सामाजिक कार्यकर्ता जयराम वेंकटेशन ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमने चेन्नई में, खासकर कन्नगी नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में, बिजली के बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति का मुद्दा बार-बार उठाया है।

चेतावनियों के बावजूद, अधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहे। यह संस्थागत लापरवाही है जिसकी वजह से एक कर्मचारी की जान चली गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Published on:

24 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / National News / Crime News: बाप और लिव इन महिला की निर्मम हत्या, 23 साल के बेटे ने टुकड़े-टुकड़े कर 2 झीलों में फेंका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.