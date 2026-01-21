‘चार-पांच बच्चे और भी हो सकते हैं…’ 9 बेटियों के बाद बेटे को जन्म देने वाले पिता का बड़ा बयान

हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्षेत्र में एक परिवार में नौ बेटियों के बाद बेटे के जन्म से खुशी का माहौल है। लंबे इंतजार के बाद बेटे के जन्म पर परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा गांव जश्न में डूबा नजर आया। परिजनों ने नवजात बेटे का नाम ‘दिलखुश’ रखा है और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। परिवार के अनुसार, इससे पहले उनके यहां कुल 10 बेटियां पैदा हुई थीं, जिनमें से एक बेटी का पहले ही निधन हो चुका है। अब दसवीं संतान के रूप में बेटे के जन्म ने पूरे परिवार को भावुक कर दिया है।